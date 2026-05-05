MKE, SAHA 2026'da Yeni Silah Sistemlerini Sergiliyor

05.05.2026 19:52
MKE, SAHA 2026 Fuarı'nda URAN obüs, ATTİLA obüs ve ALPAY-2 mayın geçit sistemi tanıtacak.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş., yarın başlayacak SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında, 105 milimetre URAN araç üstü obüs, 155 milimetre araç üstü obüs ATTİLA ve mayınlı arazilerde geçit açma sistemi ALPAY-2'yi ilk kez sergileyecek.

MKE'den yapılan açıklamaya göre; sahada başarısını kanıtlayan BORAN obüsünden elde edilen mühendislik birikimi ve tecrübeyle geliştirilen 105 milimetre URAN araç üstü obüs ilk kez SAHA 2026'da sergilenecek. URAN, BORAN'ın sahadaki güvenilirliği ve ateş gücünü 4×4 mobil platformla birleştirerek en zorlu arazi ve hava şartlarında topçu birliklerine sürat, esneklik ve yüksek ateş desteğini aynı yapıda sunmayı hedefliyor. MKE tarafından geliştirilen Atış Kontrol Sistemi entegre edilen 105 milimetre URAN silah sistemi, dakikada 12 atış yapabiliyor ve 18 kilometreye kadar hedefleri başarıyla vurabiliyor. Modern muharebe sahasının 'vur-yer değiştir' konseptine uygun olarak tasarlanan sistem, özellikle hızlı reaksiyon gerektiren görevler için önemli avantaj sağlıyor.

ATTİLA 155 MİLİMETRE ARAÇ ÜSTÜ OBÜS

MKE tarafından geliştirilen ATTİLA 155 milimetre araç üstü obüs, modern muharebe sahasının yüksek hareket kabiliyeti, hızlı konuşlanma ve etkin ateş desteği ihtiyaçlarına cevap veren yeni nesil bir topçu çözümü olarak öne çıkıyor. Güçlü gövde yapısı ve yüksek performanslı motoru sayesinde zorlu arazi koşullarında üstün hareket kabiliyeti sunan sistem, kısa sürede mevzilenme imkanı sağlıyor ve hedeflere yönelik atış görevlerini yüksek etkinlikle icra edebiliyor. 52 kalibre 155 milimetre namluya sahip ATTİLA, dakikada 6 atım hızı ile yüksek ateş gücü sunarken, 38 adet mühimmat ve 3 adet aydınlatma/sis mermisi taşıma kapasitesi ile sahada kesintisiz görev yapabilme kabiliyetine sahip. ATTİLA araç üstü 155 milimetre obüs sistemi, MKE'nin mobil topçu çözümlerindeki mühendislik yetkinliğini yansıtan önemli bir platform olarak SAHA 2026 kapsamında ilk kez sergilenecek.

ALPAY-2 MAYIN ARAZİLERDE GEÇİT AÇMA SİSTEMİ

SAHA 2026'da ilk kez sergilenecek olan ALPAY-2 mayın arazilerde geçit açma sistemi ise MKE'nin son teknoloji ürünlerden biri. Yüzde 100 elektrikli motora sahip olan ve zırhlı bir araç üzerinde yer alan sistem, anti-tank ve anti-personel mayınlarının tamamına karşı etkin bir şekilde görev yapabiliyor. İnsansız olarak da uzaktan komuta edilebilen ALPAY-2, 18 ton ağırlığa sahip ve jeneratör desteğiyle 750 kilometre harekat menziline çıkabiliyor. Zorlu iklim şartlarında görev yapabilme kabiliyetine sahip olan araç; dik eğimleri tırmanabiliyor, hendeklerden geçerek istenilen bölgeye güvenle intikal edebiliyor.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

