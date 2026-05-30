Mobbing İddiasıyla İşten Çıkarılan Eğitmen, Davayı Kazandı
Mobbing İddiasıyla İşten Çıkarılan Eğitmen, Davayı Kazandı

30.05.2026 14:23
Spor eğitmeni Ö.Ş., mobbing nedeniyle açtığı davayı kazanarak işe iadesini ve tazminatını aldı.

ANKARA'da spor eğitmeni Ö.Ş. (38), mobbing, baskı ve ayrımcılık yaşadığı iddiasıyla işverene ihtarname gönderdikten sonra işten çıkarıldı. Ö.Ş. bunun üzerine tazminat talebiyle işe iade davası açtı. Mahkeme, Ö.Ş.'nin işe iadesine ve işverenin 325 bin TL ödemesine karar verdi.

Ankara'da spor eğitmeni Ö.Ş., ilçe belediyesine bağlı şirketin spor tesisinde çalışırken mobbing, baskı ve ayrımcılık yaşadığı iddiasıyla işverene ihtarname gönderdi. İhtarnamenin ardından Ö.Ş., 4857 sayılı İş Kanunu'nun 'İşçinin, işverene veya ailesine hakaret etmesi, şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbarlarda bulunması'nı içeren maddesi gerekçe gösterilip işten çıkarıldı. Ö.Ş. bunun üzerine tazminat talebiyle işe iade davası açtı. Dava, 20 Mayıs'ta sonuçlandı. Mahkeme, Ö.Ş.'nin işe iadesine ve işverenin 325 bin TL ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Ö.Ş.'nin işe alınmadığı takdirde 5 aylık brüt ücretinin ödenmesine karar verdi.

'EMSAL OLACAĞI KANAATİNDEYİM'

Karar sonrası konuşan Ö.Ş., "Davayı kazandım. Yapılan haksızlık mahkeme kararıyla ortadan kalktı. Bu süreçteki ciddi mücadelemiz de avukatımızın desteğiyle olumlu sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Ö.Ş.'nin avukatı Senem Yılmazel ise, "Müvekkilim kanuni haklarını kullandığı için ne yazık ki iş hakkı feshedilmişti. Biz de bununla ilgili işe iade davası açtık. Dava da lehimize sonuçlandı. Bu nedenle mutluyuz. Müvekkilimin belirttiğine göre kendisine mobbing uygulanmış. Biz mobbingle ilgili de bir dava açtık. O şu an devam ediyor. İş Kanunu gereğince işçilerin adli mercilere başvurması, yani hukuki haklarını kullanması nedeniyle iş akitlerinin feshedilmesi aslında geçersiz bir sebep. İş Kanunumuzun emredici maddesi bu şekilde. Yani bu anayasal bir hak. Kimsenin dava açması ya da şikayette bulunması nedeniyle iş akdinin feshedilmemesi gerekir. Bu nedenle de davamızı kazandık. Emsal olacağı kanaatindeyim" dedi.

'İŞE ALINMAZSA 5 AYLIK MAAŞ VE TAZMİNAT ALACAK'

Avukat Yılmazel, "Şu an Ö.Ş.'ye 4 aylık giydirilmiş ücret ve bütün hakları ödenecek. Eğer işe alınmazsa 5 aylık ekstra tazminat ödenecek. Ayrıca kıdem tazminatını ve ihbar tazminatını ödemekle yükümlüler. İşe alınması halinde ödenecek tutar yaklaşık 325 bin lira, işe alınmazsa ödenecek tutar da yaklaşık 350 bin lira" diye konuştu.

Kaynak: DHA

