Mobil Dron Barınağı Tanıtıldı

Dronların personel desteği olmadan uzun süre görev yapabilmesi için geliştirilen "dron barınağı" kara aracı entegrasyonuyla mobil hale getirildi.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın yirminci haberinde, sabit altyapıya bağlı olmayan gözetleme gücü sunan mobil dron ve akıllı barınak çalışması ele alındı.

AIROBOS Teknoloji, savunma ve güvenlik operasyonlarının zorlu ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği Mobil Dron ve Akıllı Barınak Sistemini yeni yetenekleriyle IDEF 2025 Fuarı'nda tanıtacak. Sistem, sabit altyapıya ihtiyaç duymadan sürekli gözetim ve veri aktarımı sağlayan yenilikçi bir kara-hava entegrasyonu sunuyor.

Mobil Dron ve Akıllı Barınak, tekerlekli ya da paletli yapıya sahip mobil barınakla birlikte çalışan çok rotorlu otonom bir drondan oluşuyor. Saha koşullarına uygun geliştirilen bu yapı sayesinde sistem, sınır güvenliği, kamp koruması, askeri üs gözetimi ve acil müdahale görevleri gibi senaryolarda anında konuşlanabiliyor, kesintisiz görev yapabiliyor ve veri akışını sürdürebiliyor.

Sistem, yalnızca şarj ile sınırlı kalmaksızın, barınak içerisinde otomatik batarya değişimi özelliği ile donatıldı. Bu sayede dron, görev dönüşlerinde yalnızca şarj olmakla kalmıyor; batarya seviyesi kritik düzeydeyse otomatik olarak yeni batarya ile değişim yapılıyor. Bu yapı sayesinde dron görev döngüsü kesintisiz şekilde devam ediyor, insan müdahalesine gerek kalmıyor, gece/gündüz, zorlu koşullarda 7/24 operasyon kabiliyeti sağlanıyor.

Dron, gece görüş ve termal kameralı donanımı sayesinde gece-gündüz keşif ve takip görevlerini başarıyla yerine getirirken; barınak, otonom iniş-kalkış platformu, iklim kontrollü iç yapısı, güneş paneli ve jeneratör destekli batarya altyapısıyla zorlu iklim şartlarında dahi görev sürekliliği sağlıyor.

Mobil barınak, otomatik görev rotası takibi ve otonom konumlandırma; hedef bölgeye intikal sonrası dronun havalanması, görevini tamamlaması ve güvenli inişi; batarya değişimi; yerleşik bilgisayar ve haberleşme altyapısı sayesinde gerçek zamanlı görüntü aktarımı; radar, kamera ve sensörlerle çevresel tehdit algılama ve harekat desteği ile dronun etkinliğini artırıyor.

Sınır hattı gözetimi, ileri karakol güvenliği, mobil üs destek operasyonları ve kriz bölgelerinde acil müdahale için tasarlanan sistem; hareket kabiliyeti, otonomi düzeyi ve görev sürekliliği ile klasik gözetim sistemlerinin ötesine geçiyor. Özellikle sabit kule altyapısının kurulamadığı bölgelerde mobil kule işlevi gören bu çözüm, operasyonel maliyeti düşürürken güvenlik etkinliğine katkı sağlıyor.