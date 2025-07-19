Mobil Dron Barınağı Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mobil Dron Barınağı Tanıtıldı

Mobil Dron Barınağı Tanıtıldı
19.07.2025 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mobil Dron ve Akıllı Barınak Sistemi, IDEF 2025 Fuarı'nda uzun süreli görev kabiliyetiyle sergilenecek.

Dronların personel desteği olmadan uzun süre görev yapabilmesi için geliştirilen "dron barınağı" kara aracı entegrasyonuyla mobil hale getirildi.

Anadolu Ajansının (AA), 22-27 Temmuz tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) sergilenecek yerli ve milli Türk savunma sanayisi ürünlerine odaklandığı "IDEF 2025'e doğru" başlıklı dosyanın yirminci haberinde, sabit altyapıya bağlı olmayan gözetleme gücü sunan mobil dron ve akıllı barınak çalışması ele alındı.

AIROBOS Teknoloji, savunma ve güvenlik operasyonlarının zorlu ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği Mobil Dron ve Akıllı Barınak Sistemini yeni yetenekleriyle IDEF 2025 Fuarı'nda tanıtacak. Sistem, sabit altyapıya ihtiyaç duymadan sürekli gözetim ve veri aktarımı sağlayan yenilikçi bir kara-hava entegrasyonu sunuyor.

Mobil Dron ve Akıllı Barınak, tekerlekli ya da paletli yapıya sahip mobil barınakla birlikte çalışan çok rotorlu otonom bir drondan oluşuyor. Saha koşullarına uygun geliştirilen bu yapı sayesinde sistem, sınır güvenliği, kamp koruması, askeri üs gözetimi ve acil müdahale görevleri gibi senaryolarda anında konuşlanabiliyor, kesintisiz görev yapabiliyor ve veri akışını sürdürebiliyor.

Sistem, yalnızca şarj ile sınırlı kalmaksızın, barınak içerisinde otomatik batarya değişimi özelliği ile donatıldı. Bu sayede dron, görev dönüşlerinde yalnızca şarj olmakla kalmıyor; batarya seviyesi kritik düzeydeyse otomatik olarak yeni batarya ile değişim yapılıyor. Bu yapı sayesinde dron görev döngüsü kesintisiz şekilde devam ediyor, insan müdahalesine gerek kalmıyor, gece/gündüz, zorlu koşullarda 7/24 operasyon kabiliyeti sağlanıyor.

Dron, gece görüş ve termal kameralı donanımı sayesinde gece-gündüz keşif ve takip görevlerini başarıyla yerine getirirken; barınak, otonom iniş-kalkış platformu, iklim kontrollü iç yapısı, güneş paneli ve jeneratör destekli batarya altyapısıyla zorlu iklim şartlarında dahi görev sürekliliği sağlıyor.

Mobil barınak, otomatik görev rotası takibi ve otonom konumlandırma; hedef bölgeye intikal sonrası dronun havalanması, görevini tamamlaması ve güvenli inişi; batarya değişimi; yerleşik bilgisayar ve haberleşme altyapısı sayesinde gerçek zamanlı görüntü aktarımı; radar, kamera ve sensörlerle çevresel tehdit algılama ve harekat desteği ile dronun etkinliğini artırıyor.

Sınır hattı gözetimi, ileri karakol güvenliği, mobil üs destek operasyonları ve kriz bölgelerinde acil müdahale için tasarlanan sistem; hareket kabiliyeti, otonomi düzeyi ve görev sürekliliği ile klasik gözetim sistemlerinin ötesine geçiyor. Özellikle sabit kule altyapısının kurulamadığı bölgelerde mobil kule işlevi gören bu çözüm, operasyonel maliyeti düşürürken güvenlik etkinliğine katkı sağlıyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Operasyon, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mobil Dron Barınağı Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Nilperi Şahinkaya’dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem Nilperi Şahinkaya'dan aşk iddialarına net yanıt: Hayatımda kimse yok, önceliğim annem
Benzema’nın son hali şaşırttı Arabistan’da 10 yaş yaşlandı Benzema'nın son hali şaşırttı! Arabistan'da 10 yaş yaşlandı
Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti Trafik kazası geçiren eski Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu hayatını kaybetti
Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı Gece kulübünde tanıştığı adama otelde uyuşturucu verip 18 bin dolarlık saatini çaldı
Ayşe Tokyaz’ı öldüren Cemil Koç bir cinayetten daha suçlandı Şok eden detaylar ortaya çıktı Ayşe Tokyaz'ı öldüren Cemil Koç bir cinayetten daha suçlandı! Şok eden detaylar ortaya çıktı
75 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırdı 75 yaşındaki kadını evlilik vaadiyle 3,5 milyon TL dolandırdı
Kocasının tabutunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü Kocasının tabutunun yanında twerk yapan kadın sosyal medyayı ikiye böldü
Galatasaray’da Barış Alper’in yerine yeni dünya yıldızı Galatasaray'da Barış Alper'in yerine yeni dünya yıldızı
Beşiktaş’ta sürpriz istifa Beşiktaş'ta sürpriz istifa
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi

12:57
Ahmed Şara’nın en zor sınavı Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
Ahmed Şara'nın en zor sınavı! Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
11:25
12 yıl sonra gelen infaz Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
10:49
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
16:03
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm
16:01
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
15:51
Beşiktaş’a bahaneler sunup durdu Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor
Beşiktaş'a bahaneler sunup durdu! Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor
15:44
Onuachu’dan Trabzonspor’a kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
15:41
Mete Gazoz aşkını ilan etti
Mete Gazoz aşkını ilan etti
15:40
Süveyda’da Arap aşiretlerinden ilginç karar Kahve içmeyecekler
Süveyda'da Arap aşiretlerinden ilginç karar! Kahve içmeyecekler
15:38
Beşiktaş’tan dev transfer Solskjaer eski öğrencisini istiyor
Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer eski öğrencisini istiyor
15:16
Yurt genelinde hava sıcaklıkları 12 derece birden artacak
Yurt genelinde hava sıcaklıkları 12 derece birden artacak
15:15
Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri
Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri
15:07
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi
Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 13:35:18. #7.12#
SON DAKİKA: Mobil Dron Barınağı Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.