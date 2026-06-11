Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Mobil Sigara Bırakma Polikliniği personeli, Burhanlı ve Güneyli köylerini ziyaret etti.
Uzm. Dr. Okan Deniz ve ekibi, Burhanlı ve Güneyli köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaretlerde sigarayı bırakmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Mobil Poliklinik Köylerde Sigara Bırakma Hizmeti - Son Dakika
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