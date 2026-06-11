Mobil Poliklinik Köylerde Sigara Bırakma Hizmeti - Son Dakika
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Mobil Poliklinik Köylerde Sigara Bırakma Hizmeti

Mobil Poliklinik Köylerde Sigara Bırakma Hizmeti
11.06.2026 16:10
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Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köylerde sigara bırakma ve sağlıklı yaşam danışmanlığı yaptı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü Mobil Sigara Bırakma Polikliniği personeli, Burhanlı ve Güneyli köylerini ziyaret etti.

Uzm. Dr. Okan Deniz ve ekibi, Burhanlı ve Güneyli köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde sigarayı bırakmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mobil Poliklinik Köylerde Sigara Bırakma Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Seher Özlem Sarıbaş Seher Özlem Sarıbaş:
    iyi de köylere kadar gidip danışmanlık yapmışlar tabi ama bu kadarcık yeterli değil kalıcı bir sistem kurulması gerekiyo kronik hastalıklar artıyo bu konuda sağlık tarafından daha ciddi müdahaleler yapılmalı devamı gelir umarız 0 0 Yanıtla
  • Zeynep Gökçe Abbas Zeynep Gökçe Abbas:
    güzel bi inisiyatif yani köylere de ulaşmak önemli tabi ama destek yapılması lazım sigara bırakmak zor bir şey uzun vadede tutunmak daha zor yani sadece danışmanlık yeterli midir emin değilim ama en azından bi adım atılmış bunu saymak lazım 0 0 Yanıtla
  • Ayşe Çelik Ayşe Çelik:
    ne güzel bir şey yapmışlar ama maalesef köylerdeki insanlar bunları dinlemez ne yazık ki ben biliyorum ben de köyden çıktım sigara bırakmak isteyenler zaten bırakıyor ama ikna olmayan çoktur 0 0 Yanıtla
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