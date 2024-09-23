Modi'den Gazze İçin Endişe Mesajı

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani durum nedeniyle endişelerini bildirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal'ın, X hesabındaki mesajına göre Modi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjındaki görüşmede Modi, Abbas'a Gazze'deki insani durum nedeniyle "derin endişe" duyduğunu iletti.

Sözcü Jaiswal, mesajında "Başbakan, Gazze'deki insani durum konusunda derin endişelerini dile getirdi ve Hindistan'ın Filistin halkına verdiği desteğin sürdüğünü teyit etti." ifadesini kullandı.

"ANI News" internet sitesinin haberine göre Modi-Abbas görüşmesi, ABD'nin New York kentindeki "Lotte New York Palace Hotel"de gerçekleşti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 431 Filistinli öldü, 95 bin 818 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarında ise 716 Filistinli hayatını kaybetti.