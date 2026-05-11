Modi'den Yerli Tüketim ve Enerji Tasarrufu Çağrısı

11.05.2026 09:48
Modi, enerji krizi ve yüksek petrol fiyatlarına karşı yerli ürün kullanımını artırma çağrısında bulundu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle derinleşen enerji krizi ve yükselen petrol fiyatlarının ardından yakıt tüketiminin ve döviz çıkışının azaltılması ile yerli ürün kullanımının artırılması çağrısında bulundu.

Hint basınındaki haberlere göre Modi, Telangana eyaletinin başkenti Haydarabad'da yaptığı konuşmada, küresel ekonomik belirsizlikler, tedarik zinciri sorunları ve enflasyon baskılarına karşı ülkenin ekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Vatandaşlara "milli sorumluluk taşıyan" yaşam tercihleri yapmaları çağrısında bulunan Modi, "Her şey için ithalata bağımlı olursak ülke nasıl ilerleyebilir?" ifadesini kullandı.

Modi, döviz rezervlerini korumayı "vatanseverlik görevi" olarak niteleyerek döviz üzerindeki baskının azaltılması için halktan bir yıl boyunca zorunlu olmayan altın alımlarından kaçınmalarını istedi.

Yurt dışı tatilleri ve yabancı ülkelerde düzenlenen düğün organizasyonlarının da sınırlandırılması gerektiğini belirten Modi, yurt içi turizmin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Modi, yeni ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla uzaktan çalışma, çevrim içi toplantı ve sanal konferans gibi yöntemlerin yeniden değerlendirilebileceği mesajı verdi.

Petrol ve dizel tüketiminin azaltılması gerektiğini kaydeden Modi, metro ve toplu taşıma kullanımının yaygınlaştırılması, araç paylaşımı yapılması, yük taşımacılığında demir yollarının tercih edilmesi ve elektrikli araç kullanımının artırılması çağrısında bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri ile Basra Körfezi'nde tırmanan gerilim nedeniyle, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik bir geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği büyük ölçüde kesilmişti.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler küresel petrol tedarikinde aksamalara, petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

Kaynak: AA

