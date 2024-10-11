Modi: Savaşla sorun çözülmez, diyaloga ihtiyaç var

Güncel

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın farklı bölgelerinde süregelen çatışmaların Küresel Güney'i olumsuz etkilediğini belirterek, "Sorunların çözümünü savaş alanında bulamazsınız. Diyalog ve diplomasiye öncelik verilmeli." dedi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında düzenlenen Doğu Asya Zirvesi'nde (EAS) konuşan Modi, dünya genelinde süregelen çatışmaların Küresel Güney'e olumsuz etkisine değindi.

Çatışmalarla mücadele ve barış ile istikrarı korumak için küresel işbirliğinin önemini vurgulayan Modi, "Barış ve istikrar mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis edilmeli. Sorunların çözümünü savaş alanında bulamazsınız. Diyalog ve diplomasiye öncelik verilmeli." dedi.

Modi, Güney Çin Denizi'nde barış, güvenlik ve istikrarın tüm Hint-Pasifik bölgesinin çıkarına olduğunu belirterek, "Bölgede denizcilik faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında yürütülmesi, seyrüsefer özgürlüğünün ve hava sahasının sağlanması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.