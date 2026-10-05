Modi ve Parmelin, savaşların gölgesinde küresel barış için işbirliği kararı aldı

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde küresel barış ve istikrar için İsviçre ile işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Başbakan Modi, ülkesine resmi ziyarette bulunan İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ile başkent Yeni Delhi'de bir araya geldi.

İkili, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Modi, iki ülkenin ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gölgesinde küresel barış ve istikrar için birlikte çalışacağını söyledi.

İki ülkenin ayrıca "tüm dünya için güvenilir tedarik zincirleri ve çözümler" geliştireceğini ifade eden Modi, askeri ve nükleer enerji alanlarında da işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Yeni anlaşmalar ve ortak araştırma alanları

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, iki liderin görüşmelerde geniş kapsamlı konuları ele aldığını kaydetti.

Jaiswal tarafların, ikili ilişkilerdeki ilerlemeyi değerlendirdiğini ve ticaret, yatırım, inovasyon, yapay zeka, savunma sanayisi ve nükleer enerji alanlarında işbirliğini derinleştirmenin yollarını görüştüğünü aktardı.

Görüşmeler sonucunda ulaşım, altyapı, göç ve genç uzmanlar konularında yeni anlaşmaların yanı sıra sağlık, temiz enerji ve uzay alanlarında yeni ortak araştırmalar yapılması konusunda mutabık kalındığını ifade eden Jaiswal, tarafların ayrıca barış, diplomasi ve küresel ölçekteki kurumlarda reform yapılmasına bağlılıklarını teyit ettiğini belirtti.