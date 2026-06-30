Modifiyeli araç şöleni Çankırı'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Modifiyeli araç şöleni Çankırı'da

30.06.2026 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzcar Derneği, modifiyeli araç etkinliğiyle katılımcıları bir araya getirdi. Başkan Sopacı drift yaptı.

Modifiyeli araç tutkunları Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir araya geldi.

Tuzcar Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, Türkiye'nin farklı illerinden getirilen özel yapım araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Otomobil gösterilerinin de yapıldığı etkinlikte Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da drift gösterisi yapan araca binerek gençlere eşlik etti.

Dernek başkanı Mert Kartav, organizasyona gösterilen ilgiden duyduğu katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlik, Otomobil, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modifiyeli araç şöleni Çankırı'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor Erdoğan’ın kişisel asistanı olacak Yerli yapay zeka BİLGE sahneye çıkıyor! Erdoğan'ın kişisel asistanı olacak
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Şanlıurfa’da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor Şanlıurfa'da bir ayda 2 defa yanan evin sırrı çözülemiyor
Katliam gibi kaza Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi kaza! Devrilen araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi
Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler Ekmek parası kazanırken gelen feci ölümler
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi

10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:51
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan Terim’e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e: Karşı karşıya geldiğimde suratına söyleyeceğim
10:29
Özgür Özel’den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
Özgür Özel'den tarihi rest: İşgal bitmezse yeni parti kurarız
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
09:43
Irak’da dev operasyon Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
Irak'da dev operasyon! Milletvekilinin evinden altın iç çamaşırı çıktı
09:01
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 11:14:08. #7.13#
SON DAKİKA: Modifiyeli araç şöleni Çankırı'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.