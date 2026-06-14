Modüler Aile Eğitim Programı Yaygınlaştı - Son Dakika
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Modüler Aile Eğitim Programı Yaygınlaştı

14.06.2026 12:01
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Aile Eğitim Programı, 2026 itibarıyla 81 ilde uygulamaya alındı, 42 bin aileye ulaşıldı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2024 yılında 19 ilde pilot olarak başlattığı Modüler Aile Eğitim Programı, 2026 yılı itibarıyla 81 ilin tamamında uygulanmaya başlandı. Program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 42 bin anne ve babaya ulaşılarak ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aile yapısını güçlendirmek amacıyla 2024 yılında 19 ilde pilot uygulamalar ile başlatılan ve '2025 Aile Yılı' kapsamında 61 ilde hayata geçirilen Modüler Aile Eğitim Programı, 2026 yılı itibarıyla 81 ilin tamamında yaygınlaştırıldı. Bakanlığın aileyi korumaya yönelik politika ve uygulamalarının önemli bileşenleri arasında yer alan program ile aile içi iletişimi güçlendirmek, anne babaları desteklemek ve çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlamak amaçlanıyor. 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu doğrultusunda geliştirilen Modüler Aile Eğitim Programı'nın koruyucu ve önleyici yaklaşımıyla ailelerin desteklenmesi hedefleniyor.

ANNE BABALAR İÇİN 12 KAPSAMLI EĞİTİM MODÜLÜ

Bakanlık tarafından 2013 yılında hazırlanan Aile Eğitim Programı, ailelerin değişen ihtiyaçları doğrultusunda içerik ve yöntem açısından yeniden düzenlenerek Modüler Aile Eğitim Programı geliştirilerek uygulamaya alındı. Toplam 8 ana ve 4 ek modül olarak güncel yetişkin eğitimi yöntemleriyle hazırlanan program ile yalnızca bilgi aktarımı değil, anne babaların tutum, beceri ve davranışlarında kalıcı ve olumlu değişiklikler oluşturmak amaçlanıyor. Gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcıların aktif öğrenme süreçlerine katılımı desteklenirken, eğitim sonrasında verilen ev ödevleriyle de öğrenilenlerin aile yaşamına taşınması teşvik ediliyor. En fazla 30 kişilik gruplarla gerçekleştirilen ve 9 ila 12 hafta süren eğitimlerde uygulamalı etkinlikler, grup çalışmaları ve deneyim paylaşımına dayalı öğrenme yöntemleri kullanılıyor. Bu sayede anne babalar hem yeni beceriler kazanıyor hem de benzer deneyimlere sahip diğer ebeveynlerle deneyim ve paylaşım ortamı oluşturuyor. Program kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve belediyelerle kurulan iş birlikleri sayesinde farklı hedef gruplarına da ulaşılıyor. Modüler Aile Eğitim Programı'nın uygulanmaya başladığı tarihten bu yana yaklaşık 42 bin anne ve babaya ulaşılarak ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modüler Aile Eğitim Programı Yaygınlaştı - Son Dakika

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