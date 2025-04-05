Mogadişu'da Terör Propagandası Yapan Gözaltına Alındı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir kişinin, terör örgütü propagandası yapmaktan gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, başkentin Hamarweyne ilçesinde, terör örgütlerinin propagandasını yapmak ve güvenlik tehdidi oluşturmakla suçlanan Abdirahman Suleyman Jama'nın gözaltına alındığı ve mahkemeye çıkarılacağı belirtildi.

Banadir Emniyeti Genel Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada da terör örgütlerini desteklemek ve cesaretlendirmekten kaçınılması gerektiği vurgulanarak, "Ulusal güvenliği hedef alan her türlü eylemde bulunanlar, adalet sistemiyle karşılaşacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son dönemde, terör örgütü Eş-Şebab'ın taktik değiştirerek sosyal medya üzerinden propaganda yapması ve bu tür teşviklerde bulunanların sayısının artması dikkati çekiyor.