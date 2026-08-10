Mogan Gölü\'ndeki Müsilaj Temizleniyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nde görülen "müsilaj" ve benzeri oluşumların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, göl yüzeyinde belirli bölgelerde biriken müsilajın, belediye ekiplerince süpürge tekneleri kullanılarak temizlendiği belirtildi.

Çalışmalarla göl yüzeyinin temiz tutulması, suyun hava ile temasının artırılması ve göldeki doğal yaşamın desteklenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, Mogan Gölü'nde gözlenen müsilaj oluşumunda iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları, sudaki besin maddelerinin yükselmesi ve su hareketliliğinin azalması gibi faktörlerin etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin özellikle birikintilerin yoğunlaştığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü, göl yüzeyindeki müsilaj ve benzeri oluşumların süpürge tekneleriyle düzenli olarak temizlendiği vurgulandı.