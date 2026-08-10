Mogan Gölü'ndeki Müsilaj Temizleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mogan Gölü'ndeki Müsilaj Temizleniyor

Mogan Gölü\'ndeki Müsilaj Temizleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı'nda müsilaj temizleme çalışmaları sürüyor, doğal yaşam destekleniyor.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü'nde görülen "müsilaj" ve benzeri oluşumların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gölbaşı Belediyesinden yapılan açıklamada, göl yüzeyinde belirli bölgelerde biriken müsilajın, belediye ekiplerince süpürge tekneleri kullanılarak temizlendiği belirtildi.

Çalışmalarla göl yüzeyinin temiz tutulması, suyun hava ile temasının artırılması ve göldeki doğal yaşamın desteklenmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, Mogan Gölü'nde gözlenen müsilaj oluşumunda iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları, sudaki besin maddelerinin yükselmesi ve su hareketliliğinin azalması gibi faktörlerin etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin özellikle birikintilerin yoğunlaştığı bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü, göl yüzeyindeki müsilaj ve benzeri oluşumların süpürge tekneleriyle düzenli olarak temizlendiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Mogan Gölü, Müsilaj, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mogan Gölü'ndeki Müsilaj Temizleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 04:02:17. #7.12#
SON DAKİKA: Mogan Gölü'ndeki Müsilaj Temizleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.