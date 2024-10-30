Moğolistan ve Kazakistan'dan Stratejik Ortaklık

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ULAN BATUR, 30 Ekim (Xinhua) -- Moğolistan ve Kazakistan, stratejik ortaklık kurarak ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir adım attıklarını duyurdu.

Moğolistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan Salı günü yapılan açıklamada Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ve konuk Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'in, ilişkilerin derinleşmesinin sadece kendi ülkelerinde değil, aynı zamanda Orta Asya bölgesi ve ötesinde de barışın teşvik edilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında önemli bir rol oynayacağını vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, "İki lider, ikili ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltme konusunda mutabık kalmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Tokayev iki günlük resmi ziyaret için Pazartesi günü Ulan Batur'a ulaştı.

Ziyaret sırasında iki taraf arasında ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan 2025-2027 yol haritasının yanı sıra turizm, kültür, hafif sanayi ve bilişim teknolojisi alanlarında mutabakat zabıtları da dahil olmak üzere çeşitli işbirliği belgeleri imzalandı.

Moğolistan ve Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkiler 1992 yılında kurulmuştu.