Monash iklim değişikliğinin sıtma ve dang humması alanlarını genişlettiğini duyurdu

MELBOURNE, 4 Ekim (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar, iklim değişikliğiyle birlikte artan sivrisinek kaynaklı hastalık tehdidine karşı sivrisinek kontrolü, aşılar ve küresel ısınmayı sınırlamaya yönelik çabaların kritik rol oynadığını bildirdi.

Monash Üniversitesi cumartesi günü yaptığı açıklamada, Science Advances dergisinde yayımlanan incelemenin sıtma ve dang hummasının yayılımını etkileyen karmaşık ekolojik, epidemiyolojik ve sosyoekonomik faktörleri araştırdığını belirtti.

Monash Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik Enstitüsü'nden incelemenin baş araştırmacısı Toby Cumming, "İklim değişikliği sıcaklıkları artırıp yağış düzenlerini değiştirdikçe, sıtmaya sebep olan Anopheles ve dang hummasının taşıyıcısı Aedes sivrisinek popülasyonlarının gelişebileceği iklim koşullarına sahip alanlar genişliyor" dedi.

Bununla birlikte araştırmacılar, her iki hastalığın son yüzyılda farklı eğilimler izlediğine dikkat çekti. Cumming, sıtma vakalarının azaldığını, dang hummasının ise arttığını bildirdi.

Araştırmacılar, sivrisinek kontrolü ve ilaç tedavilerinin sıtma vakalarındaki düşüş eğilimini desteklediğini, artan kentleşmenin ise Aedes sivrisineklerinin çoğalmasına ve tedavisi bulunmayan dang hummasının yayılmasına zemin hazırladığını belirtti.

Sıtmanın uzun vadede düşüş sergilemesine rağmen küresel vakaların son 10 yılda yüzde 8,5 arttığını söyleyen Cumming, sıtma ve dang hummasının seyrinden büyük endişe duyduklarını vurgulayarak, önleme ve kontrol çalışmalarının artırılması çağrısında bulundu.