Morandi Köprüsü Faciasında 32 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Morandi Köprüsü Faciasında 32 Sanığa Hapis Cezası

16.07.2026 18:17
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Cenova'daki Morandi Köprüsü faciasında 32 sanık mahkumiyet aldı, eski CEO 12 yıl hapse çarptırıldı.

İtalya'nın Cenova kentinde 2018'de 43 kişinin hayatını kaybettiği Morandi Köprüsü faciasına ilişkin yargılamada, aralarında olayın yaşandığı sırada köprünün işletmesinden sorumlu olan Autostrade per l'Italia (ASPI) otoyol şirketinin eski CEO'su Giovanni Castellucci'nin de olduğu 32 sanık suçlu bulunarak farklı sürelerde mahkumiyet aldı.

Ülkeyi sarsan faciadan 8 yıl sonra 57 sanığın çok sayıda insanın ölümüne yol açma ve ihmal gibi suçlardan Cenova'daki ilk derece mahkemede yargılandığı davada, karar duruşması yapıldı.

Duruşmada, facianın yaşandığı sırada köprünün işletmesinden sorumlu olan ASPI şirketinin eski CEO'su Castellucci, 12 yıl hapse çarptırıldı. Savcılık, Castellucci için 18 yıl 6 ay hapis cezası talep etmişti.

Castellucci'nin yanı sıra ASPI'nin eski üç numaralı yöneticisi Michele Donferri 11 yıl, şirketin eski ikinci yöneticisi Paolo Berti ise 5 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

ASPI'nin bakım ve yol güvenliğinden sorumlu iştiraki SPEA'nın eski CEO'su Antonino Galata da 5 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Mahkeme, toplamda 32 sanığı farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırırken, 25 kişi de beraat etti.

"Hata yapan bedelini ödemeli"

Morandi Köprüsü Kurbanlarının Yakınları Derneği Başkanı Egle Possetti, duruşmanın ardından yaptığı ilk açıklamada, "Castellucci için 12 yıl mı? Bence bu ceza, onun için uygun. Biz avukat değiliz ve yorum yapamayız." dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de "Hayatını kaybeden 43 kişi adaleti hak ediyor. Hata yapan bedelini ödemeli." yorumunu yaptı.

Basındaki haberlerde de Castellucci'nin halihazırda 2013'te Avellino iline bağlı Monteforte Irpino yakınlarında A16 otoyolunda meydana gelen ve 40 kişinin yaşamını yitirdiği otobüs kazası nedeniyle aldığı 6 yıllık hapis cezasını çektiği belirtildi.

Diğer taraftan ASPI'nin mevcut CEO'su Arrigo Giana da dün Corriere della Sera gazetesinde yayımlanan açık mektubunda, şirket adına ilk kez facia nedeniyle özür dilemişti.

Morandi Köprüsü faciası

Kuzey İtalya'yı Fransa'ya bağlayan ana arterlerden A10 Otoyolu'nun Cenova kent merkezinden geçen kısmında yer alan Morandi Köprüsü, 14 Ağustos 2018'de çökmüştü.

Köprünün, üzerinden geçen araçlarla binaların üstüne yıkılması neticesinde meydana gelen faciada, 43 kişi yaşamını yitirmişti.

Faciaya ilişkin ilk uzman raporunda, asma köprünün taşıyıcı çelik halatları, kesitleri ve bağlantı noktalarında yüksek oranda aşınma olduğu ve önemli bakımlarının eksik kaldığı tespitleri yapılmıştı.

Köprünün ayakta kalan kısımları 2019'da patlatılarak yıkılmış, yerine yapılan San Giorgio Köprüsü 2020'de hizmete açılmıştı.

Faciaya ilişkin, aralarında köprünün işletmesinden sorumlu ASPI ve bakımından sorumlu SPEA şirketinin üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın ilk duruşması 7 Temmuz 2022'de gerçekleştirilmişti.

Savcılığın iddianamesinde, sanıkların çoğunun olaydan önce köprünün çökebileceğini bildiği ancak bunu engellemek için hiçbir şey yapmadığı belirtiliyordu.

ASPI ve SPEA şirketleri de yargı sürecinde daha önce anlaşma yoluna giderek yaklaşık 30 milyon avroluk tazminat ödemesi karşılığında ceza davasından çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Cenova, Güncel, Dünya, CEO, Son Dakika

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