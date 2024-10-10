Moratinos: 3. Dünya Savaşı Eşiğinde

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Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle "3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde" olunduğunu iddia ederek bundan "son derece kaygı duyduğunu" söyledi.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Moratinos, "40 yılı aşkın uzun diplomatik tarihimde ilk kez size son derece endişelendiğimi ve böyle devam edersek gerçek bir 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğumuzu söylemeliyim." dedi.

Moratinos, "Önce Gazze ve Batı Şeria'da yerel bir savaştı. Şimdi Lübnan'da Hizbullah'a karşı bölgesel bir savaşa geçiyoruz. İran'ın da katılımıyla bu, daha geniş bir bölgesel savaş anlamına geliyor. Olayların art arda gelmesinin neleri gerektirdiğinin farkında değil miyiz?" diye konuştu.

"Hamas'ın savaşla sona ermeyeceğini, toprak gibi meselelerin çözümü için siyasi anlaşma gerektiğini" kaydeden UNAOC Yüksek Temsilcisi, "Orta Doğu'da barış ve güvenliği sağlamak için Filistin Devleti'nin tanınmasının tek çözüm" olduğunu savundu.

Uluslararası topluma "Madem ABD buna muktedir değil, gelin bu çılgınlığı hep birlikte durduralım" çağrısı

ABD'nin bölgedeki gücünün azaldığını dile getiren Moratinos, uluslararası topluma "Bu duruma son vermek için bir koalisyon kuralım. Madem ABD buna muktedir değil, gelin bu çılgınlığı hep birlikte durduralım." çağrısında bulundu.

Konferanstaki diğer konuşmacılardan eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero da "İran'ın savaşa girmesi durumunda İsrail yönetiminin çatışmaları (bir medeniyetler savaşı olarak) sunmaya çalışacağını ve bunun da muhtemelen savaş sonuçları doğurabilecek bazı ittifakları zorunlu hale getirebileceğini" ifade etti.