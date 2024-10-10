Moratinos: 3. Dünya Savaşı Eşiğinde - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moratinos: 3. Dünya Savaşı Eşiğinde

UNAOC Yüksek Temsilcisi Moratinos, Orta Doğu'daki çatışmaların 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini belirtti.

10.10.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle "3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde" olunduğunu iddia ederek bundan "son derece kaygı duyduğunu" söyledi.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen bir konferansta konuşan Moratinos, "40 yılı aşkın uzun diplomatik tarihimde ilk kez size son derece endişelendiğimi ve böyle devam edersek gerçek bir 3. Dünya Savaşı'nın eşiğinde olduğumuzu söylemeliyim." dedi.

Moratinos, "Önce Gazze ve Batı Şeria'da yerel bir savaştı. Şimdi Lübnan'da Hizbullah'a karşı bölgesel bir savaşa geçiyoruz. İran'ın da katılımıyla bu, daha geniş bir bölgesel savaş anlamına geliyor. Olayların art arda gelmesinin neleri gerektirdiğinin farkında değil miyiz?" diye konuştu.

"Hamas'ın savaşla sona ermeyeceğini, toprak gibi meselelerin çözümü için siyasi anlaşma gerektiğini" kaydeden UNAOC Yüksek Temsilcisi, "Orta Doğu'da barış ve güvenliği sağlamak için Filistin Devleti'nin tanınmasının tek çözüm" olduğunu savundu.

Uluslararası topluma "Madem ABD buna muktedir değil, gelin bu çılgınlığı hep birlikte durduralım" çağrısı

ABD'nin bölgedeki gücünün azaldığını dile getiren Moratinos, uluslararası topluma "Bu duruma son vermek için bir koalisyon kuralım. Madem ABD buna muktedir değil, gelin bu çılgınlığı hep birlikte durduralım." çağrısında bulundu.

Konferanstaki diğer konuşmacılardan eski İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero da "İran'ın savaşa girmesi durumunda İsrail yönetiminin çatışmaları (bir medeniyetler savaşı olarak) sunmaya çalışacağını ve bunun da muhtemelen savaş sonuçları doğurabilecek bazı ittifakları zorunlu hale getirebileceğini" ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Miguel Angel Moratinos, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moratinos: 3. Dünya Savaşı Eşiğinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:04 Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış Köfteci Yusuf, başka bir ürününde daha domuz eti kullanmış
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:16 Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti Hastane bahçesinde karısını öldürüp intihar etti
12:17 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay’ın rütbesi geri alındı Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:10 Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı Mavi dil hastalığı görülen mahalle karantina altına alındı
22:49 Beşiktaş’ta Anderson Talisca sesleri Beşiktaş'ta Anderson Talisca sesleri
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu’nun bir sonraki takımını açıkladı Benfica efsanesi, Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki takımını açıkladı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
21:36 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti 16 yaşındaki genç, boş arazide intihar etti
21:29 Real Madrid’de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye’ye dönüyor Real Madrid'de umduğunu bulamayan Arda Güler, Türkiye'ye dönüyor
21:28 Erzurum Valisi Çiftçi’ye büyük kumpas Sanal kart sayesinde kurtuldu Erzurum Valisi Çiftçi'ye büyük kumpas! Sanal kart sayesinde kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 16:51:42. #1.12#
SON DAKİKA: Moratinos: 3. Dünya Savaşı Eşiğinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.