Moreno ve Espriella'dan Yasa Dışı Göç Toplantısı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Bernie Moreno, Kolombiya'da resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Abelardo de La Espriella ile Baranquilla şehrinde bir araya geldi.

Kolombiya asıllı Moreno, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Espriella ile yasa dışı göç sorununu ele aldıklarını belirtti.

Espriella'yı seçim başarısından dolayı kutlayan Moreno, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Amerika'ya dönüyorum. Ancak bu sabah, seçilmiş Cumhurbaşkanı Espriella'yı, Kolombiya tarihindeki en yüksek katılımlı seçimlerden birinde elde ettiği tarihi zafer dolayısıyla bizzat tebrik etme fırsatı buldum. Yasa dışı göç konusunu ayrıntılı biçimde ele aldık. Kendisi, sığınma talebinde bulunan tüm Kolombiya vatandaşlarının ülkelerine geri dönmeleri gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ve bu kişilerin emniyetini ve güvenliğini bizzat garanti edeceğini ifade etti."

Espriella da X'teki hesabından Moreno'ya ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, "Kolombiya'nın çıkarlarını ABD Senatosu'nda kararlılıkla savunan Kolombiya kökenli bir lidere sahip olmak ülkemiz için büyük bir nimet. Senatör Bernie Moreno'ya ülkemize olan bağlılığı için teşekkür ediyorum. İki ülke arasındaki en iyi diplomatik, stratejik ve ticari ilişkiler henüz gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Sivil Sicil Kayıt Başkanlığının resmi olmayan sonuçlarına göre, Kolombiya'da sandıkların yüzde 99,99'u açıldı.

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde Vatan Savunucuları Hareketi adayı sağcı Espriella oyların yüzde 49,66'sını, iktidar partisi Tarihsel Pakt İttifakı'nın sol görüşlü adayı Ivan Cepeda ise yüzde 48,70'ini aldı.

Cumhurbaşkanı Petro sonuçları tanımamıştı

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise sosyal medyadaki açıklamasında, oy sayımında bazı düzensizlikler olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir aday kendisini cumhurbaşkanı ilan edemez. Cumhurbaşkanının kim olduğunu belirleyecek olan, resmi hukuki sayım sürecidir. Ben yargıçların kararına itaat ederim." demişti.

Petro, vatandaşlara sakin olmalı çağrısında bulunarak, "Karşımızdaki gerçeklik, bize tam ortadan ikiye bölünmüş bir ülke ve özgürlüğümüzü elimizden alan yabancı müdahaleleri gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda vatanı ve barışı korumak istiyorsak, bir 'Ulusal Mutabakat' kaçınılmazdır." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dünkü açıklamasında Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçimini kendisinin de destek verdiği sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın kazanmasından memnun olduğunu belirtmişti.