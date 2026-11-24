Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova bölgesine 355 insansız hava aracının (İHA) yönlendirildiğini ve kente yaklaşan 63 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "Dün saat 23.00'ten bugün saat 08.00'e kadar Moskova bölgesine doğru 355 İHA uçtu. Bunların büyük bölümü hava savunma sistemlerince uzak mesafelerde imha edildi. Moskova'ya yaklaşan 63 İHA etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Sobyanin, düşürülen İHA'ların parçalarının bulunduğu noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

İHA saldırıları nedeniyle Moskova'daki havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirildi.

Ukrayna'ya ait 699 İHA çeşitli bölgelerde vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 699 İHA'nın hava savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bu İHA'ların Moskova dahil çeşitli bölgelerde düşürüldüğü aktarıldı.