Moskova'da bir öğrenci yurdunda çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti

Güncel

MOSKOVA, 29 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'nın banliyölerinden Balaşiha'da bir öğrenci yurdunda çıkan yangında beş kişi hayatını kaybetti.

TASS haber ajansının Cumartesi günkü haberine göre operasyonel servisler, Keramicheskaya Caddesi üzerinde bulunan öğrenci yurdunda çıkan yangın sonucunda beş kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarılan üç kişinin şu anda resüsitasyona tabi tutulduğunu ve yurtta bulunan 10 kişinin de tahliye edildiğini bildirdi.

Operasyonel servisler, "İlk incelemelere göre, yangının nedeni elektrik şebekesinin acil durum çalışmasıydı" dedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 40 metrekarelik bir alanı kaplayan yangının söndürüldüğünü söyledi.