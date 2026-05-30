Moskova'da Koku Konferansı

30.05.2026 15:07
Moskova'da düzenlenen konferansta parfüm tarihi ve kültürü hakkında bilgiler verildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Tarih Boyunca Koku Hafızası" Konferansı düzenlendi.

Moskova'daki Rusya Devlet Kütüphanesinin Doğu Edebiyatı Merkezi'nde, YEE'nin "Türk Sanatı Platformu Söyleşileri" projesi kapsamında düzenlenen konferansa, Moskova YEE Koordinatörü Ersin Akbulut, Koku Kültürü ve Turizm Derneği Kurucusu Bihter Türkan Ergül ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferansta konuşan parfüm tasarımcısı ve koku uzmanı Ergül, parfümün gelişim tarihi ve kokulara yüklenen anlamlar hakkında bilgi verdi.

Parfüm tarihinin, eski Mezopotamya ve Mısır'da dini ritüellerdeki tütsü kullanımıyla başladığını anlatan Ergül, dünyanın ilk parfüm formülünün Mezopotamya'da Tapputi tarafından bulunduğunu belirtti.

Ergül, Tapputi'nin çiçekler, yağlar ve çeşitli bitkilerden ilk parfümleri ve merhemleri ürettiğini, kimya bilimi ve parfüm sanatı alanında kalıcı miras bıraktığını söyledi.

Eski Roma'da da kokulara büyük önem verildiğine dikkati çeken Ergül, Musevilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet'teki kokuya yüklenen anlamları sıralayarak, "İslamiyet'te koku gündelik hayatın vazgeçilmez töreni. Güzel koku seven Hz. Muhammed, Müslümanlara güzel koku kullanılmasını sünnet bırakmış." dedi.

Rus Çarlığı döneminde saray ve saraydaki bahçelerdeki kokuların önemli yere sahip olduğunu anlatan Ergül, Rus Çariçesi 2. Katerina'nın parfümcüleri Floransa'dan getirdiğini aktardı.

"Osmanlı döneminde koku çeşitliliği çok zengin idi"

Ergül, Osmanlı döneminde de kokuya büyük önem verildiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Osmanlı döneminde koku çeşitliliği çok zengin idi ve kokulara büyük anlam atfediliyordu. Bir kızı istemeye gidildiğinde yanında zambak kokusu götürülüyordu. Zambak kokusu, kızın istendiği anlamına geliyordu. Misafire ikram edilen içeceklerde, şerbette karanfilin hissedildiği durumda, bu kızın verileceği anlamına geliyordu. İçeceklerde karanfilin hissedilmemesi durumda ise bu evlendirilecek kızın olmadığı anlamına geliyordu. Doğum yapacak kadının şah damarlarına bilek içerisine gül yağı sürülürdü."

Kolonyanın tarihi hakkında bilgi veren Ergül, kolonyanın ilaç olarak ortaya çıktığını ve 1789'de yaşanan Fransız Devrimi'nin ardından yoğun olarak kullanılmaya başladığını anlattı.

Bunun söz konusu dönemde Fransa'daki yasalara bağlı olduğunu belirten Ergül, "O dönemde parfüm, ölüme neden olabilirdi. Dolayısıyla parfüm yerine yoğun olarak kolonya kullanılmaya başlıyor." dedi.

Ergül, kolonyayı icat edenin İtalyan parfümcü Johann Maria Farina'nın olduğunu söyledi.

"Her insanın ten kokusuna göre parfüm üretilebilir"

Parfüm tasarım tekniği hakkında da bilgi veren Ergül, parfüm kokularının alt, orta ve üst olmak üzere üç notadan oluştuğunu aktararak, "Parfümün asıl kokusunu, alt nota oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Her insanın ten kokusuna göre parfüm üretilebildiğini söyleyen Ergül, insan duygularının da kokusu olduğunu belirtti.

Ergül, arşivinden koku örneklerini konferansa katılanlara koklatarak, her örneğin içeriğini anlattı.

Konferansa gelenlere, Ergül'ün ürettiği Rus Çariçesi 2. Katerina tarafından kullanılan vadi zambakla gül karışımı kokusu hediye edildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
