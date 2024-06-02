Moskova'da Nazım Hikmet anısına konser düzenlendi - Son Dakika
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Moskova'da Nazım Hikmet anısına konser düzenlendi

Moskova\'da Nazım Hikmet anısına konser düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da, şair Nazım Hikmet'in ölümünün 61. yıl dönümü nedeniyle konser düzenlendi. Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından organize edilen konserde, sanatçı Serenad Bağcan ve orkestrası Nazım Hikmet'in şarkılarını seslendirdi. Konserde, Zülfü Livaneli de bazı şarkılara eşlik etti. Programda, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina'ya 2024 Nazım Hikmet Dostluk Ödülü verildi.

02.06.2024 23:33
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Rusya'nın başkenti Moskova'da ölümünün 61. yıl dönümü nedeniyle şair Nazım Hikmet'in anısına konser düzenlendi.

Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfının organizasyonuyla, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi İşbirliğiyle Russkaya Pesnya Moskova Devlet Akademi Tiyatrosu'nda sanatçı Serenad Bağcan konser verdi.

Bağcan ve orkestrası bağlama virtüözü Erdem Şimşek eşliğinde Nazım Hikmet'in anısına derlenen şarkıları söyledi. Konserde, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfının Onursal Başkanı sanatçı Zülfü Livaneli de sahneye çıkarak bazı şarkılara eşlik etti.

Konser öncesinde Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır yaptığı konuşmada, "Farklı görüşlerden herkesi bir araya getirebilen, herkesi fikirleri ışığı altında aydınlatan ve yol göstermeye devam eden bir insan Nazım Hikmet, bizi yine bir araya getirdi." ifadesini kullandı.

Programda, 2024 Nazım Hikmet Dostluk Ödülü, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina'ya verildi.

Kaynak: AA

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