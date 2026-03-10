Moskova'da Türk Öğrenciler Iftar Programında Buluştu - Son Dakika
Moskova'da Türk Öğrenciler Iftar Programında Buluştu

10.03.2026 22:24
Moskova'daki Türk öğrenciler, iftar programında bir araya geldi. Büyükelçi Bilgiç de katıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da üniversitelerde eğitim gören Türk öğrenciler, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) organizasyonuyla Moskova'da bir otelde düzenlenen programa katılan öğrenciler iftar yaptı.

Programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Eğitim Müşaviri Ahmet Gök, DTİK Rusya Ülke Müdürü Haluk Aydınoğlu, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile Türk iş insanları katıldı.

Müşavir Gök, burada yaptığı konuşmada, bu iftarla Moskova'daki Türk öğrencilerle bir araya gelme fırsatı bulduklarını belirterek, "Her zaman Rusya'daki öğrencilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türk Hava Yollarının da (THY) katkı sağladığı iftar sonrasında öğrencilere çekilişle çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
