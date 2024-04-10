Moskova'da Türk Toplumu ve Büyükelçilik Mensupları Ramazan Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Moskova'da Türk Toplumu ve Büyükelçilik Mensupları Ramazan Bayramı'nı Kutladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk toplumu ve büyükelçilik mensupları, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma programında bir araya geldi. Büyükelçi Bilgiç, Türk toplumunun dayanışma içinde olması ve birbirine destek olması gerektiğini vurgulayarak, bayram kutlamalarının bu bağları güçlendirmek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Programda konuklara Türk mutfağından tatlılar ikram edildi.

10.04.2024 17:29  Güncelleme: 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Türk toplumu ve büyükelçilik mensupları, Ramazan Bayramı'nı birlikte kutladı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve eşi Betül Aksoy Bilgiç'in ev sahipliğinde büyükelçilikte bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükelçi Bilgiç, kentteki Türk toplumu, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile büyükelçilik çalışanlarının katıldığı programda herkesin bayramını kutladı.

Bilgiç, "Türk toplumu olarak bize düşen görev, birbirimize daha fazla kenetlenmek, dayanışma içinde olmak ve yardımlaşmaktır. Bu çerçevede bayram kutlamaları sadece bir araya gelme vesilesi değil, bu bağları kuvvetlendirmeye vesile de oluyor." dedi.

Bayramlaşmada, konuklara, Türk mutfağından tatlılar ikram edildi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Türkiye, Moskova, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moskova'da Türk Toplumu ve Büyükelçilik Mensupları Ramazan Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Beşiktaş'ta Yangın Sonrası İs Kaplı Bina Görüntülendi
    17:40 Beşiktaş'ta Yangın Sonrası İs Kaplı Bina Görüntülendi

    Beşiktaş'ta meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sonrası hasar gören binanın içinden çekilen görüntülerde, pek çok yerin yoğun is ile kaplandığı görüldü.

  • IKBY'de şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi: 1 ölü
    17:36 IKBY'de şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi: 1 ölü

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Kure bölgesinde bir araç içinde bulunan 2 kişi sel sularına kapıldı. Sivil savunma ekiplerinin çalışmaları sonucu sürücünün cansız bedenine ulaşılırken, sürücünün eşi kurtarıldı. Bayram boyunca devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel riski devam ediyor.

  • Yozgat'ta Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı
    17:34 Yozgat'ta Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı

    Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, katılımcılara Ramazan Bayramı ve Polis Haftası'nı kutladı. Konuşmalarda polisin zorlu görevi ve halkın güvenliği için fedakarca çalışması vurgulandı. Programa, diğer yetkililer ve teşkilat mensupları da katıldı.

  • Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolü üretiliyor
    17:33 Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolü üretiliyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini ve yarın üretimde bir rekor kırılacağını söyledi. Bayraktar, Erzincan'ın enerji ve maden kaynakları açısından önemli bir şehir olduğunu belirterek, buraya daha fazla istihdam ve iş imkanı getirecek çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Urla ve Çeşme'yi ziyaret etti
    17:29 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Urla ve Çeşme'yi ziyaret etti

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Urla ve Çeşme'yi ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, turizmin gözbebeği iki ilçeyi, yapacakları çalışmalarla daha da geliştireceklerini söyledi.

  • İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: İsrail'in Saldırısı Cezalandırılacak
    17:26 İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney: İsrail'in Saldırısı Cezalandırılacak

    İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in İran konsolosluğuna yönelik saldırısının cezalandırılacağını söyledi. İsrail yönetimi ise herhangi bir saldırıya güçlü bir karşılık verileceğini belirtti. Hamaney, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, İsrail ile ilişkileri kesme çağrısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı ise İsrail'e yapılacak herhangi bir saldırının güçlü bir savunmayla karşılanacağını ve İran topraklarında güçlü bir karşılık verileceğini söyledi.


16:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze’ye yardım ulaşıncaya dek sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e yönelik ihracat kısıtlamasını değerlendirdi: İlave tedbirler Gazze'ye yardım ulaşıncaya dek sürecek
15:40 Nerede olduğu merak ediliyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram fotoğrafını AK Parti’li vekil paylaştı Nerede olduğu merak ediliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram fotoğrafını AK Parti'li vekil paylaştı
15:19 Almanya’da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı Almanya'da Türk kökenli aileye yapılan kundaklama olayında şüpheli tutuklandı
14:50 İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar’ın “Tasmalı köpek“ çıkışına sert yanıt İmamoğlu cephesinden Haluk Bayraktar'ın "Tasmalı köpek" çıkışına sert yanıt
14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
16:53 İçişleri Bakanı: ’Bozdoğan-24’ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı: 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
16:34 Tokat’ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 8 kişi yaralandı
15:43 Fenerbahçe, kadroyu açıkladı Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok Fenerbahçe, kadroyu açıkladı! Üç isim Olympiakos maçında kadroda yok
15:41 Muş’ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti Muş'ta bayram namazı sonrası muhtarı öldüren şahıs önce jandarmayla çatıştı sonra da intihar etti
15:25 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları Ailesini kaybeden Zafer Algöz’ün sözleri duygulandırdı Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı paylaşımları! Ailesini kaybeden Zafer Algöz'ün sözleri duygulandırdı
14:57 Van Gölü sel suyu nedeniyle kahverengine boyandı Van Gölü sel suyu nedeniyle kahverengine boyandı
14:49 Sinan Akçıl’dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana Sinan Akçıl'dan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın aşkını afişe eden baldıza mesaj: Aferin kız sana
14:34 “Karım sana emanet“ dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü "Karım sana emanet" dedi, birlikte olduklarını öğrenince öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 17:41:48. #1.13#
SON DAKİKA: Moskova'da Türk Toplumu ve Büyükelçilik Mensupları Ramazan Bayramı'nı Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement