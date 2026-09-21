Moskova\'daki OANA 65. yıl yarışmasında AA foto muhabirleri dört ödül kazandı

Moskova'daki OANA 65. yıl yarışmasında AA foto muhabirleri dört ödül kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AA foto muhabirleri, OANA'nın 65. kuruluş yılı için Moskova'da düzenlenen yarışmada dört ödül kazandı. En iyi tekli fotoğrafta Mustafa Kılıç birinci, İlkin Eskipehlivan üçüncü; en iyi foto röportajda Ömer Taha Çetin birinci, en iyi haber/makalede Beril Çanakcı ikinci oldu.
Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri, Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliğinin (OANA) kuruluşunun 65. yılı dolayısıyla düzenlenen haber ve fotoğraf yarışmasında dört ödül kazandı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmaya, OANA üyesi haber ajanslarının foto muhabirleri çektikleri fotoğraflarla katıldı.
Yarışmadaki "En İyi Tekli Fotoğraf" kategorisinde AA foto muhabirleri Mustafa Kılıç birinci, İlkin Eskipehlivan üçüncü oldu.
"En İyi Foto Röportaj" kategorisinde AA foto muhabiri Ömer Taha Çetin birinciliğe layık görüldü.
AA muhabiri Beril Çanakcı ise "En İyi Haber/Makale" kategorisinde ikinciliği kazandı.
AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, muhabirler adına ödülleri aldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?