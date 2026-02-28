Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı

Saldırılar sürerken Mossad\'dan İranlılara skandal çağrı
28.02.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırıları sürerken, Mossad İran halkına fotoğraf ve video paylaşma çağrısı yaptı. Açıklamada, "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz" denildi.

İsrail'in saldırıları devam ederken, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad, İran halkını kendileriyle fotoğraf ve video paylaşmaya çağırdı.

FOTOĞRAF PAYLAŞIN ÇAĞRISI

Mossad'ın Farsça Telegram kanalından İran halkına yönelik "Birlikte İran'ı eski görkemli günlerine döndüreceğiz." ifadesi kullanıldı.

"Sizin için özel olarak yüksek güvenlikli bir Telegram kanalı açtık." ifadesine yer verilen açıklamada, İran halkından "rejime karşı mücadelede" fotoğraf ve videoları Mossad ile paylaşma çağrısı yapıldı."

İsrail basını da İran'a yönelik devam eden saldırıların İsrail ve ABD tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü kaydetti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurmuş, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" açıklamıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Mossad, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı - Son Dakika

Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
İsrail’de neler oluyor ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarının ülkeden ayrılmasına onay verdi
Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti Yaren Leylek geldi, büyük buluşma gerçekleşti
Sürpriz hamle Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi Sürpriz hamle! Bir ülke savaşı durdurmak için resmen devreye girdi
Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti Akü takviyesi faciaya dönüştü, yeni atanan Melike öğretmen hayatını kaybetti
Bilim dünyası şokta 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

12:19
İran Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt’te ABD üslerini hedef aldı Siren sesleri yükseliyor
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt'te ABD üslerini hedef aldı! Siren sesleri yükseliyor
12:12
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 12:22:42. #7.13#
SON DAKİKA: Saldırılar sürerken Mossad'dan İranlılara skandal çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.