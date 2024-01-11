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Hırvatistanlı AP üyesinin Mostar Köprüsü açıklaması tepkilere yol açtı - Son Dakika
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Hırvatistanlı AP üyesinin Mostar Köprüsü açıklaması tepkilere yol açtı

Hırvatistanlı Zeljana Zovko'nun Bosna Hersek'teki savaşta yıkılan Mostar Köprüsü'nü Hırvat mirası olarak sunması tepkilere neden oldu. Mostar şehrinin belediye başkanı ve Barış ve Çok Etnikli İşbirliği Merkezi Müdürü olan Safet Orucevic, köprünün dünya kültür mirası olduğunu belirtti. Bosna Hersek devleti ve uluslararası kuruluşların tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.

Hırvatistanlı AP üyesinin Mostar Köprüsü açıklaması tepkilere yol açtı
11.01.2024 - 14:15,
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Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Hırvatistanlı Zeljana Zovko'nun, Bosna Hersek'teki savaşta 9 Kasım 1993'te, Hırvat topçu birliklerince yıkılan Mostar Köprüsü'nün de aralarında bulunduğu bazı tarihi yapıların Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın somut tarihi mirası olarak sunması tepkilere yol açtı.

Brüksel'deki AP'de, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın somut ve somut olmayan tarihi mirasıyla ilgili sergi açacağını belirten Zovko'nun paylaştığı duyurunun afişinde Mostar Köprüsü de yer aldı.

Mostar şehrinin Bosna Hersek'te 1992-1995'de yaşanan savaşta belediye başkanı olan Safet Orucevic, yaptığı açıklamada, Zovko'nun paylaşımına tepki göstererek, Mostar Köprüsü'nün Hırvat değil dünya kültür mirası olduğunu belirtti.

Mostar Barış ve Çok Etnikli İşbirliği Merkezi Müdürü de olan Orucevic, Mostar Köprüsü'nün Hırvat mirası olarak gösterilmesini provokasyon şeklinde değerlendirerek, "Hırvatların o zamanlar benim şehrimde sahip olduğu tek kültürel miras, vatandaşlar için toplama kampları, masum insanların öldürülmesi, tecavüz, Mostar Köprüsü'nün yıkılması, eski şehrin tahrip edilmesi hatta tüm bunların Hırvat ordusunun kameralarına kaydedilmesidir. Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasına öncülük eden Boşnaklardı." ifadesini kullandı.

Öte yandan Orucevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te Zovko'ya verilen "Barış Mimarı" ödülünü de iptal edip, geri isteyeceklerini söyledi.

Mostarlı gazeteci Faruk Kajtaz ise Mostar Köprüsü'nün Hırvat kültürel mirası olarak gösterilmesine Bosna Hersek devletinin tepki vermesi gerektiğini aktardı.

Kajtaz, Zovko'nun bu girişimine daha önce tepki gösterilmesini ve bundan sonra çıkacak tüm anlaşmazlıkları Bosna Hersek'in çözmesi gerektiğini de ifade etti.

2004'te yeniden inşa edilen köprü 2005'te UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı

Savaşta Hırvat Savunma Konseyine (HVO) bağlı topçu birliklerinin, 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan Mostar Köprüsü, bir gün sonra saat 10.16'da yıkıldı. Köprünün yıkılma anları video olarak da kaydedildi.

Ayakta kaldığı asırlar boyunca farklı kültür ve medeniyetleri birbirine bağlayan köprünün yıkılması, Bosna'daki savaşta dünya kamuoyunun en fazla tepkisini çeken olaylardan biri oldu.

Türkiye'nin de aralarından bulunduğu bazı ülke ve uluslararası kuruluşların desteğiyle aslına uygun yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004'te görkemli törenle açıldı.

Mostar Köprüsü, iki yakasına uzanan eski Mostar şehriyle 2005'te UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

Kaynak: AA
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