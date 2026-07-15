MOTAŞ Atölyesinde Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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MOTAŞ Atölyesinde Yangın Söndürüldü

15.07.2026 22:00
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Malatya'da MOTAŞ bakım atölyesindeki yangın itfaiye tarafından hızlıca söndürüldü, can kaybı yok.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri AŞ'nin (MOTAŞ) bakım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

MOTAŞ'a ait Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan bakım atölyesinin boya kısmında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğünden TOMA sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yanan atölyeyi incelemesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Er, henüz bilmedikleri bir nedenle saat 19.45'te yangının meydana geldiğini belirterek, "İtfaiye ekiplerimiz 5 dakika içinde yangına müdahale etti, yangının sönmesi yaklaşık 20 dakika gibi bir zaman aldı. Allah'a şükürler olsun herhangi bir can kaybımız yok. Ancak 3 otobüsümüz ve 1 forklift ile tamir bakım atölyesinin malzemeleri yandı." diye konuştu.

Er, yangının söndürülmesinde gayret gösteren itfaiye personellerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Belediye, İtfaiye, Malatya, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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