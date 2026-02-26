Motokuryelere Kar Yağışı Nedeniyle Yasak

MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞINA GEÇİCİ YASAK GETİRİLDİ

Erzincan Valiliği, şehir genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışına geçici yasak getirildiğini duyurdu. Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00'ten itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışı, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır" denildi. Yasağın süresinin hava durumuna bağlı olarak değişebileceğini belirtilerek, tüm vatandaşların ve işletmelerin bu karara uyması konusunda hassasiyet bekledikleri ifade edildi. Hava durumundaki gelişmelere göre yasağın ne zaman kaldırılacağı valilik kanalları üzerinden tekrar duyurulacak.