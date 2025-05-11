Motosiklet Gürültüsü Tartışması Silahlı Sonuçlandı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde sokaktan geçen motosikletlerin egzoz sesinden rahatsız oldukları iddiasıyla 2 kişiden biri elinde tabanca, diğeri ise balyozla dışarı çıktı. Tabancalı ve balyozlu kişiler güçlükle sakinleştirilirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde bir süredir sokaktan geçen motosikletlilerin yüksek egzoz sesinden rahatsız olan bazı kişiler, uyarılara rağmen dün akşam saatlerinde gençler yine abart egzozlu motosikletleriyle sokaktan geçince dışarı çıktı. Bir kişi tabancayla sürücülerin peşinden giderken, bir başka kişinin elinde ise balyoz olduğu görüldü. Çevredekiler, ellerinde tabanca ve balyoz bulunan kişileri güçlükle sakinleştirdi. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya) -