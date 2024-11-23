Aydın'ın Köşk ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Denizli-Aydın kara yolu Köşk kavşağı yakınlarında İsmail Demir'in (19) kullandığı plakasız motosiklet refüje çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Demir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Motosiklette bulunan ve ağır yaralandığı belirlenen Eray Derin hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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