Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı, Sürücü Darbedildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çarparak bir çocuğu yaralayan motosikletli darbedildi.
E.A. (16) yönetimindeki motosiklet, Fatih Mahallesi Temizel Sokak'ta 7 yaşındaki A.A'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle düşen çocuk yaralandı.
Kazayı fark eden bazı vatandaşlar, motosiklet sürücüsünü darbetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk ile motosiklet sürücüsü E.A, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
