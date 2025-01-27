Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü ve beraberindeki kişi hayatını kaybetti.
Baran Özmiço (16) idaresindeki 27 AYC 775 plakalı motosiklet, Nurdağı ilçesi Sakçagözü Mahallesi'nde kontrolünü kaybederek ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücü ve beraberindeki Yusuf Cihangilgil (15) olay yerinde hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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