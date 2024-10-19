Motosiklet Kazası Kask Kamerasında

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BURSA'da, motosikletiyle seyir halindeki sürücü V.K., 'Hadi düşüyorum' dedikten sonra kaza yaptı. O anlar sürücünün kaskındaki aksiyon kamerasına yansıdı.

Olay, Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezi istikametinde ıslak zeminde seyir halinde olan motosikletin sürücüsü V.K., 'Hadi düşüyorum' dedikten sonra, motosikletinin kaymasıyla kaza yaptı. Devrilen motosiklet metrelerce savrulurken, sürücü V.K. ise hafif yaralandı. O anlar ise V.K.'nin kaskındaki aksiyon kamerasıyla görüntülendi.