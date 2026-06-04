Motosiklet Kazası: Sürücü 30 Metre Derinlikten Kurtarıldı

Yalova'nın Termal ilçesinde motosikletiyle 30 metre derinliğindeki vadiye düşen sürücü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sudüşen Şelalesi mevkisinde bir motosikletlinin kaza yaptığı ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından bölgeye AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Çınarcık İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin de dahil olduğu arama çalışmasında, motosiklet sürücüsü Ş.B. (26) vadi içerisinde yaralı bulundu.

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla sedye üzerine sabitlenerek halat yardımıyla güvenli alana çıkarılan Ş.B, 112 Acil Sağlık personeline teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.