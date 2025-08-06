Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki araç arasında kalan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Orhan Kemal Caddesi üzerinden Hüseyingazi istikametine ilerleyen A.Y.A'nın kullandığı motosiklet, iki aracın arasına sıkıştı.
Motosiklet sürücüsü A.Y.A, olay yerinde hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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