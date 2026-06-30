Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

IĞDIR'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Özkan Adlin hayatını kaybetti.
Kaza, saat 00.00 sıralarında Melekli beldesi yolunda meydana geldi. Karakoyunlu ilçesinden Iğdır şehir merkezine doğru giden Özkan Adlin idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada Adlin ağır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Adlin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özkan Adlin, kurtarılamadı.
Özkan Adlin'in Karakoyunlu ilçesinde kuaförlük yaptığı öğrenildi.
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