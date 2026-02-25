Motosiklet Kazasında 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı İsmail Köken (70), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Şair Eşref Mahallesi Prestij Caddesi'nde meydana geldi. Ö.C.Ö. yönetimindeki 33 AFU 327 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Bademli Mahallesi eski muhtarlarından İsmail Köken'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Köken ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Köken, Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Akhisar Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen Köken, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Köken'in cenazesi, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan motosiklet sürücüsü Ö.C.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.