Motosiklet Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

GİRESUN'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Özgan hayatını kaybetti.

Kaza, Şebinkarahisar- Giresun kara yolunun Tamzara Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Özgan'ın kullandığı 25 AG 466 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.