Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde motosiklet kazasında 18 yaşındaki Onur Ardıç hastanede öldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde ağaca çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Onur Ardıç'ın (18) kullandığı 35 DBJ 590 plakalı motosiklet, Durasıllı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ardıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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