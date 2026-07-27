Motosiklet Kazasında Genç Kadın Hayatını Kaybetti

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Şura Uzun (23) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Perşembe yolu üzerinde Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen RE OM 29 yabancı plakalı otomobil ile Şura Uzun yönetimindeki 67 AFM 056 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten yola savrulan kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uzun, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.