Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Adana'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü Yusuf Çalıkuşu, hastanede tedavi gördüğü sürede yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

11.12.2024 18:19  Güncelleme: 18:21
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ADANA'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Yusuf Çalıkuşu (27), tedavi gördüğü hastanede hastanede hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Aralık'ta, saat 22.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Çalıkuşu yönetimindeki motosiklet, karşı şeritten dönüş yapan kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Çalıkuşu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çalıkuşu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Çalıkuşu, doktorların müdahalesine rağmen, bu sabah yaşamını yitirdi. Çalıkuşu'nun cenazesi, otopsinin ardından Karataş ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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