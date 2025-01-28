Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İki Genç Toprağa Verildi - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İki Genç Toprağa Verildi

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden İki Genç Toprağa Verildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan motosiklette hayatını kaybeden 16 yaşındaki Baran Özmiço ile 15 yaşındaki Yusuf Cihan Gilgil'in cenazeleri düzenlenen törenle toprağa verildi.

28.01.2025 16:21  Güncelleme: 16:23
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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan motosiklette yaşamını yitiren Baran Özmiço (16) ile Yusuf Cihan Gilgil (15), toprağa verildi.

Kaza, dün ilçeye bağlı Sakçagözü Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Özmiço'nun kontrolünü yitirdiği 27 AYC 775 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü ile arkasındaki Yusuf Cihan Gilgil, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Özmiço ile Gilgil'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Yusuf Cihan Gilgil ve Baran Özmiço'nun cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Yusuf Cihan Gilgil ve Özmiço için Sakçagözü Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mesut Korkmaz ile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Gilgil ve Özmiço gözyaşı arasında Sakçagözü Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

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