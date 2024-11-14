Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

SİİRT'in Pervari ilçesinde kullandığı motosikletinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Vedat Temel (25), tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 2 Kasım'da öğle saatlerinde Pervari ilçesinin Karasungur köyü yakınlarında meydana geldi. Vedat Temel'in kontrolünü yitirdiği motosiklet devrildi. Kazada yola savrulan Temel, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Vedat Temel, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Vedat Temel, dün akşam saatlerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Temel'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde ilçeye bağlı Ormandalı köyünde defnedildi.
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