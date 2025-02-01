Motosiklet Kazasında Kadın Kulüp Başkanı Ağır Yaralandı

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken önündeki hafif ticari araca çarpan Bursa Kadın Motosiklet Kulübü Başkanı Dilek Ergier (42) ağır yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Yalova Karayolu Gedelek Mahallesi Kavşağı mevkinde meydana geldi. Bursa'dan Yalova istikametine giden Dilek Ergier idaresindeki 16 DE 216 plakalı motosiklet, Gedelek Mahallesi kavşağı yakınlarında önünde seyir halinde olan Musa Fidan'ın (44) yönetimindeki 34 JR 4510 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ergier savrularak yere düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilek Ergier Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ergier Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dilek Ergier'in Bursa Kadın Motosiklet Kulübü Başkanlığı'nı yürüttüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.