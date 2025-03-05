Motosiklet Kazasında Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Sultangazi'de, motosikletin devrilmesi sonucu ayağı kırılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda seyreden R.A. idaresinde 34 GEU 260 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ayağının kırıldığı belirlenen sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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