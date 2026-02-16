Samsun'un Yakakent ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Samsun-Sinop kara yolu Liman Mahallesi mevkisinde dün yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan 70 yaşındaki Y.Ş. Bafra Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aynı kazada yaralanan motosiklet sürücüsü A.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İlçede 16 Şubat'ta Samsun-Sinop kara yolu Liman Mahallesi mevkisinde, A.K. (24) idaresindeki 06 DYZ 399 plakalı motosiklet, camiden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Y.Ş'ye çarpmış, çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.Ş. ile motosiklet sürücüsü yaralanmıştı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazasında Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?