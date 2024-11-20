Motosiklet Minibüse Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde park halindeki minibüse çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Ali K. (22) idaresindeki 34 FKA 432 plakalı motosiklet Yalova-Bursa kara yolunda iddiaya göre tek teker üzerinde seyir halindeyken park halindeki 17 VU 858 plakalı minibüse çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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