Motosiklet Otomobile Çarptı, Sürücü Yaralandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.Ö'nün kullandığı plakasız motosiklet, ilçe merkezi Gemiyanı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak seyir halindeki bir otomobile çarptı.
Kazada, yola savrularak yaralanan E.Ö. sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı.
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