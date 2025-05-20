Motosiklet Park Halindeki Araca Çarptı

Kozan ilçesinde, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Karacaoğlan Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen Muhammet K. (23), park halindeki otomobilin açılan kapısına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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