Motosiklet Sürücülerinden Ambulansa Destek

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Avcılar'da, motosiklet sürücülerinin yoğun trafikte ambulansa yol açmak için gösterdiği çaba cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yoğun trafik olan D-100 kara yolu Küçükçekmece istikametinde ambulansın ilerlemekte zorlandığını fark eden motosiklet sürücüleri yolu açmak için yardımcı oldu.

Trafikte sol şeritten ilerleyerek eliyle sürücüleri uyaran motosikletlilerin yardım seferberliği cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.